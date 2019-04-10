» «أنطوي» يقود هجوم المقاصة أمام الأهلي

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف، تشكيل الفريق الفيومي لمباراة الأهلي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ28 لمسابقة الدوري العام.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
أحمد عادل عبد المنعم لحراسة المرمى
أحمد محسن –محمد دبش – أسامة جلال – عصام صبحي لخط الدفاع
محمد تونى – هاني سعيد – ميدو جابر – صلاح ريكو – شيميلس بيكلي لخط الوسط.
جون أنطوي في الهجوم.
وعلى دكة البدلاء: محمد كوكو حارس مرمي – طه عادل – مصطفى شبيطة– باولن فوافي – محمد رمضان – صلاح عاشور – محمد دسوقي.
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