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«صناعة الإعلام في ظل التحديات التكنولوجية»..مؤتمر بـ«إعلام القاهرة»

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الدكتورة هويدا مصطفى
الدكتورة هويدا مصطفى

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الإعلام

القاهرة

هويدا مصطفي

تعقد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، المؤتمر العلمي الدولي الخامس والعشرين، تحت عنوان «صناعة الإعلام.. في ظل الفرص والتحديات التكنولوجية والاستثمارية»، يومي 17، و18 أبريل لعام 2019.

ويأتي هذا المؤتمر العلمي، تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور، خالد عبد الغفار، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور، محمد عثمان الخشت، وعميد كلية الإعلام الدكتورة، هبة الله السمري.

وقالت وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر، هويدا مصطفى، إن الحلقة الأولى تناقش دور رجال الصناعة والتجارة كشركاء فى صناعة الإعلام وخدمة البحث العلمى، وأن الحلقة الثانية تناقش تأثير التكنولوجيا على المحتوى الإعلامى، والحلقة الثالثة توضح صناعة الإعلام في عصر الثورة التقنية والمعلوماتية.

وأوضحت هويدا، أن هذا المؤتمر يسعى إلى رصد وتحليل وتقييم الأوضاع البحثية والاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية للإعلام العربي والعالمي وصولاً إلى تحقيق الأهداف التالية، المتمثلة في التعرف على الفرص والتحديات التي تواجه صناعة الإعلام وممارساته ومحتواه في ظل التطورات التكنولوجية، وكذلك تحليل وتقييم الدور التعليمي والتنموي الذي تقوم به كليات ومعاهد ومؤسسات تعليم الإعلام المصرية والدولية في سياق التطورات الأكاديمية العالمية واحتياجات سوق العمل، فضلاً عن تحديد موقع صناعة الإعلام على خريطة الصناعات العالمية في ظل المخاطر والتحديات والفرص الاستثمارية والتكنولوجية.


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