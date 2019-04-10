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شاهد..الفيديو«الخادش» الذي تسبب في حبس الراقصة جوهرة

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جوهرة
جوهرة

محمد فضل

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الراقصة جوهرة تكشف تفاصيل مثيرة عن القبض عليها

راقصة

جوهرة

فيديو مثير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قالوا غنه السبب في تقديم بلاغ ضد الراقصة الروسية جوهرة، التي قضت المحكمة بحبسها عامًا بسببه بتهمة إثارة الغرائز الجنسية.

وقررت محكمة جنح الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس الراقصة جوهرة سنة مع الشغل والنفاذ، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور.

كانت قوات الأمن قد تمكنت من ضبط الراقصة الروسية "ايكاترينا اندريفا"، وشهرتها جوهرة، أثناء قيامها بالرقص في ملهى ليلي بالجيزة، وذكرت التحريات أن قرار ضبط الراقصة كان في فبراير 2018، وذلك بعدما تم فحص الفيديو، وتبين أن الراقصة لم تكن ترتدي بدلة رقص مطابقة للمواصفات.

وانطلقت مأمورية من المباحث قيادة رئيس مباحث شرطة الآداب بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وضباط بالإدارة، من ضبط الراقصة، وتم إخطار المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وإحالة الراقصة للنيابة وباشر التحقيقات نيابة قسم الجيزة، ووجهت النيابة للراقصة تهمة التحريض على الفسق.


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