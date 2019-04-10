  • الأربعاء 10 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:36 م
بحث متقدم
الاهلى

بالفيديو.. خناقة دموية بين لاعبي الأهلي والجزيرة

تفاصيل اختفاء مليارات من أموال القذافي المجمدة

الاتحاد الأوروبي: إسقاط القذافي كان خطأ

الأمير تميم

أمريكا تعلن قلقها من «صفقة قطرية».. تعرف عليها

"الأوقاف" تمنع تعليق زينة رمضان

الحكومة: فرض عقوبة على تعليق «زينة رمضان»

مطار القاهرة

الكويت تُسلم مصر شابًا «خطيرًا»

الثقب الأسود

بالفيديو.. علماء فلك ينجحون في التقاط أول صورة في التاريخ لثقب أسود

ترامب

بعد لقاء«السيسي»..«ترامب» يعلن عن محاولة انقلاب

مقاتلات "سو-35"

لهذا السبب أمريكا تخشى امتلاك مصر مقاتلات "سو-35"

بن سلمان يصل الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين

بعد لقائه«بن سلمان» سرًا..كاتب أمريكي يكشف أمرًا خطيرًا

الخطيب

«كاف» يدعو «الخطيب» لحضور القرعة.. ويتجاهل رئيس الزمالك

قبل مواجهة المصري

أزمة منتظرة بين الزمالك واتحاد الكرة

الرياضة

سور النادي النهري لنادي الزمالك
سور النادي النهري لنادي الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"الجبلاية": طاقم تحكيم عربي الأقرب لإدارة الزمالك والمصري

#

رئيس الزمالك: "الاتحاد اللي موجود الأسوأ في تاريخ مصر"

#

خبير أرصاد يطالب بتأجيل القمة الـ117

#

«الداخلية» تنهي استعداداتها لتأمين لقاء القمة 117

المصريون

المصرى

الزمالك

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة المصري والزمالك، وذلك بعد تعثر استقدام حكام أجانب لإدارة اللقاء.

ويستضيف ستاد "الجيش" بالسويس، في الخامسة والنصف غدًا الخميس، مباراة المصري والزمالك ضمن الأسبوع الـ28 من بطولة الدوري الممتاز.

وأشار عصام عبدالفتاح، إلى أنه تلقى اعتذارات رسمية من الدول الأوروبية والعربية التي تم مخاطبتها من أجل استقدام طاقم حكام دولي أجنبي لإدارة مباراة المصري والزمالك، وهو ما ينذر بتصعيد منتظر من جانب إدارة القلعة البيضاء قد يصل إلى المطالبة بتأجيل اللقاء لحين توفير حكام غير مصريين.

وأوضح رئيس لجنة الحكام إلى أن ضيق الوقت حال دون التوصل إلى اتفاق لاستقطاب حكام أجانب لإدارة المباراة، مناشدًا رؤساء الأندية التي تطلب إدارة مبارياتها بحكام أجانب، مخاطبة الاتحاد قبل المباراة بـ10 أيام مع أرسال القيمة المالية حتى تتمكن اللجنة في سرعة استقدام حكام أجانب.

 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» للمرة الـ14.. طائرة الأهلي تتوج بلقب البطولة الأفريقية
» أنقذوا أختي.. نداء إلى "افتح قلبك"!!
» أزمة منتظرة بين الزمالك واتحاد الكرة
» «أنطوي» يقود هجوم المقاصة أمام الأهلي
» بث مباشر.. مباراة الأهلي ومصر المقاصة
» ننشر الفيديو«المثير» المتسبب في حبس الراقصة جوهرة
» رئيس الزمالك: «من يرفض الدستور يروح أمن الدولة»
» هل تخطط "التعليم" لزيادة الثانوية العامة لـ 4 سنوات؟
» «البنك المركزي» يعلن تراجع التضخم إلى 8.9%
» أول تعليق من «ترامب» على فوز «نتنياهو» بالانتخابات الإسرائيلية
» منفذ واحد لبيع تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:55 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول