» أزمة منتظرة بين الزمالك واتحاد الكرة

10 أبريل 2019 - 06:41 م

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة المصري والزمالك، وذلك بعد تعثر استقدام حكام أجانب لإدارة اللقاء.

ويستضيف ستاد "الجيش" بالسويس، في الخامسة والنصف غدًا الخميس، مباراة المصري والزمالك ضمن الأسبوع الـ28 من بطولة الدوري الممتاز.

وأشار عصام عبدالفتاح، إلى أنه تلقى اعتذارات رسمية من الدول الأوروبية والعربية التي تم مخاطبتها من أجل استقدام طاقم حكام دولي أجنبي لإدارة مباراة المصري والزمالك، وهو ما ينذر بتصعيد منتظر من جانب إدارة القلعة البيضاء قد يصل إلى المطالبة بتأجيل اللقاء لحين توفير حكام غير مصريين.

وأوضح رئيس لجنة الحكام إلى أن ضيق الوقت حال دون التوصل إلى اتفاق لاستقطاب حكام أجانب لإدارة المباراة، مناشدًا رؤساء الأندية التي تطلب إدارة مبارياتها بحكام أجانب، مخاطبة الاتحاد قبل المباراة بـ10 أيام مع أرسال القيمة المالية حتى تتمكن اللجنة في سرعة استقدام حكام أجانب.



