بالفيديو.. خناقة دموية بين لاعبي الأهلي والجزيرة

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كرة الماء

في واقعة غريبة من نوعها في الرياضة المصرية، شهدت مباراة الأهلى والجزيرة التى أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدورى لكرة الماء، مشادة دموية بين لاعبى الفريقين، أثارت حالة من الفزع والرعب بين أعضاء نادى الصيد.

ووقعت مشاجرة كبيرة بين لاعبى الفريقين والمدربين بشكل مؤسف خاصة عندما تعدى لاعبو الأهلي على لاعبى الجزيرة بعد خسارتهم اللقاء، أدت إلى تعرض الجانبان إلى إصابات بالغة، لتقرر إدارة نادي الصيد الذي يستضيف اللقاء استدعاء الشرطة لفض المشاجرة، كما تم نقل المصابين للمستشفى بواسطة سيارة إسعاف النادي.

واشتعل الموقف من جانب لاعبى الأهلى عقب إحرازهم الهدف السادس، وتبقى وقت قليل على نهاية اللقاء مما يعنى فوز الجزيرة بالدرع بالفوز 7-6.

وفي نفس السياق، أصدر نادي الجزيرة بيانًا تعليقًا على الواقعة الرياضية المؤسفة التي شهدها النادي، جاء فيه: "نظرًا لما حدث بالأمس من سلوك مؤسف وتجاوز أخلاقي من أهالي و جمهور النادي الأهلي خلال مباراة نهائي دوري كرة الماء وحفاظًا على سلوكيات و قيم و مبادئ نادي الجزيرة و إلى جانب الإجراءات القانونية فقد قرر مجلس الإدارة منع دخول جمهور النادي الأهلي أو أي مرافقين لفرقهم إلى داخل النادي خلال أي لقاءات رياضية قادمة".

وواصل الجزيرة: "يسري هذا القرار لحين أن يتقدم النادي الأهلي باعتذار رسمي واضح و صريح عن ما حدث و كذلك تعهد و إلتزام بعدم تكرار هذا التجاوز. يأتي هذا الإجراء حفاظاً على أولادنا و أعضائنا و حفاظاً على مبادئ النادي الراسخة في الروح الرياضية و الأخلاقيات العالية".

وشهد ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة الأحداث المؤسفة من جانب لاعبي الأهلي الذين خسروا المباراة أمام الجزيرة بنتيجة (7-6)، ليقرر فتح تحقيق فيها، ومن ثم شطب المتجاوزين.

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