» رئيس الزمالك: «من يرفض الدستور يروح أمن الدولة»

10 أبريل 2019 - 06:19 م

طالب رئيس الزمالك، عضو مجلس النواب، بمواجهة الإرهابيين الهاربين خارج مصر، مشيرًا إلى أن الأيادي المرتعشة لن تبني أوطانا ولن يبنى وطن.

وأضاف رئيس الزمالك، «لم أنضم لأى حزب طوال حياتي، وحل الحزب الوطني كان بدعوة مني أمام القضاء الإداري، والدعوة التى أقيمت أمام مجلس الدولة ضد الإعلان الدستوري أيام محمد مرسي كانت مني»، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بشأن تقرير اللجنة الفرعية حول التعديلات الدستورية.

وأضاف رئيس الزمالك: «أرى ردًا صغيرًا على مقولة أحد النواب بالأمس، بأن مصر ترجع إلى الخلف.. أقول له كيف؟ وكلنا جئنا للمجلس بانتخابات نزيهة، كيف ترجع للخلف وكانت المحكمة الدستورية محاصرة؟».

وتابع: «كانت كل دول إفريقيا مقاطعة لمصر والآن، رئيس مصر يرأس الاتحاد الإفريقي، وكنت أرى أن تحذف كلمة النائب من المضبطة، لأننا نتحدث عن مواد دستورية يعني تقول موافق عليها أم لا».

وردًا على ترويج البعض شائعات عن تدخل الأمن في التعديلات الدستورية المقترحة من نواب الشعب، قال رئيس الزمالك: «من يعترض على هذا الكلام يروح الأمن الوطني أو أمن الدولة، وكثير من النواب اعترضوا ولم نسمع أنهم راحوا الأمن الوطني».