"عبد العال" عن التعديلات الدستورية: "ضميري يؤنبني"

10 أبريل 2019 - 06:18 م

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه غير راضٍ عن بعض الصياغات الموجودة فى التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أنه يشعر بحالة من عدم الارتياح والتأنيب بسبب هذه النصوص.

وأضاف عبد العال، في كلمة له بلجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب التي ترأسها أثناء مناقشة التعديلات الدستورية: "بعض الصياغات تخرج عن قناعاتي المهنية، ولكن في النهاية هذا مقترح دستوري يجب أن يمر بمجموعة من الإجراءات المنصوص عليها بالدستور، ولكن اللجنة التشريعية في النهاية ستكون حريصة على خروجها بشكل منضبط".

وتابع: "مش هنطلع نصوص الناس تضحك علينا سواء في الداخل أو الخارج، وسيحاسبني التاريخ لو خرج نص غير منضبط، وأثبت ذلك في المضبطة حتى لا أتهم بالغباء".

وأكمل: "المقترحات الدستورية وضعت قيودا على منصب نائب رئيس الجمهورية كعدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ولم يفرق بين غياب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت كالسفر للخارج، والتي يمكن للرئيس حينها منح نائب رئيس الجمهورية بعض الاختصاصات، وبين الغياب الدائم في حالة الاستقالة أو الوفاة، والتي يتولى حينها رئيس مجلس النواب أو المحكمة الدستورية منصب رئيس الجمهورية المؤقت، فالأخير لديه ميزة حينها أنه جلس في السلطة وأصبح فرصه أكثر للفوز، (ضميري المهني أحيانا يأنبني في بعض النصوص)".

واستطرد: "الغريب أن جلسات الحوار المجتمعي التي عقدت داخل البرلمان أثناء نظر التعديلات الدستورية، شهدت اتفاقا وطنيا على مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات، بينما كان الاختلاف والجدل حول كوتة المرأة واستقلال القضاء وغيرها من المواد الأخرى".

وأشار إلى أن إعطاء اختصاصات واسعة لمجلس الشيوخ، يحتاج لإعداد دستور جديد، أما الاختصاصات التي يجري مناقشتها الأن هو المتاح طبقا للوضع الحالي، حسب قوله.