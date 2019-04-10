  • الأربعاء 10 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:18 م
بحث متقدم
"الأوقاف" تمنع تعليق زينة رمضان

الحكومة: فرض عقوبة على تعليق «زينة رمضان»

مطار القاهرة

الكويت تُسلم مصر شابًا «خطيرًا»

الثقب الأسود

بالفيديو.. علماء فلك ينجحون في التقاط أول صورة في التاريخ لثقب أسود

ترامب

بعد لقاء«السيسي»..«ترامب» يعلن عن محاولة انقلاب

مقاتلات "سو-35"

لهذا السبب أمريكا تخشى امتلاك مصر مقاتلات "سو-35"

بن سلمان يصل الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين

بعد لقائه«بن سلمان» سرًا..كاتب أمريكي يكشف أمرًا خطيرًا

الخطيب

«كاف» يدعو «الخطيب» لحضور القرعة.. ويتجاهل رئيس الزمالك

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

عبد العال: لا نسمح بتدخل الجيش في السياسة

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

ردًا على تواصل الاحتجاجات..بيان خطير من قائد الجيش الجزائري

نتنياهو وترامب

4 قرارات تغير مستقبل الشرق الأوسط

"عبد العال" عن التعديلات الدستورية: "ضميري يؤنبني"

الحياة السياسية

الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال

وكالات

أخبار متعلقة
#

علي عبد العال يكشف حقيقة تحديد موعد للاستفتاء

#

عبد العال:"التعديلات الدستورية لن تمس الباب الذهبي"

#

عبد العال لـ"القضاة": التعديلات لن تمس استقلالكم نهائيًا

#

«عبد العال»: السيسي لا يطمع في الحكم

البرلمان

على عبدالعال

مجلس لنواب

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه غير راضٍ عن بعض الصياغات الموجودة فى التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أنه يشعر بحالة من عدم الارتياح والتأنيب بسبب هذه النصوص.

وأضاف عبد العال، في كلمة له بلجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب التي ترأسها أثناء مناقشة التعديلات الدستورية: "بعض الصياغات تخرج عن قناعاتي المهنية، ولكن في النهاية هذا مقترح دستوري يجب أن يمر بمجموعة من الإجراءات المنصوص عليها بالدستور، ولكن اللجنة التشريعية في النهاية ستكون حريصة على خروجها بشكل منضبط".

وتابع: "مش هنطلع نصوص الناس تضحك علينا سواء في الداخل أو الخارج، وسيحاسبني التاريخ لو خرج نص غير منضبط، وأثبت ذلك في المضبطة حتى لا أتهم بالغباء".

وأكمل: "المقترحات الدستورية وضعت قيودا على منصب نائب رئيس الجمهورية كعدم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ولم يفرق بين غياب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت كالسفر للخارج، والتي يمكن للرئيس حينها منح نائب رئيس الجمهورية بعض الاختصاصات، وبين الغياب الدائم في حالة الاستقالة أو الوفاة، والتي يتولى حينها رئيس مجلس النواب أو المحكمة الدستورية منصب رئيس الجمهورية المؤقت، فالأخير لديه ميزة حينها أنه جلس في السلطة وأصبح فرصه أكثر للفوز، (ضميري المهني أحيانا يأنبني في بعض النصوص)".

واستطرد: "الغريب أن جلسات الحوار المجتمعي التي عقدت داخل البرلمان أثناء نظر التعديلات الدستورية، شهدت اتفاقا وطنيا على مد فترة الرئاسة لـ6 سنوات، بينما كان الاختلاف والجدل حول كوتة المرأة واستقلال القضاء وغيرها من المواد الأخرى".

وأشار إلى أن إعطاء اختصاصات واسعة لمجلس الشيوخ، يحتاج لإعداد دستور جديد، أما الاختصاصات التي يجري مناقشتها الأن هو المتاح طبقا للوضع الحالي، حسب قوله.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» ننشر الفيديو«المثير» المتسبب في حبس الراقصة جوهرة
» رئيس الزمالك: «من يرفض الدستور يروح أمن الدولة»
» هل تخطط "التعليم" لزيادة الثانوية العامة لـ 4 سنوات؟
» «البنك المركزي» يعلن تراجع التضخم إلى 8.9%
» أول تعليق من «ترامب» على فوز «نتنياهو» بالانتخابات الإسرائيلية
» منفذ واحد لبيع تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز
» جنوب أفريقيا تكشف لغز "كنز القذافي"
» البورصة تربح 3 مليارات جنيه
» "الأرصاد": شبورة كثيفة واضطراب بالملاحة البحرية غدًا
» مقاتلات حفتر تقصف موقعًا لحكومة الوفاق
» بيان شديد اللهجة من أسرة" خاشقجى"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:55 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول