الحكومة: فرض عقوبة على تعليق «زينة رمضان»

10 أبريل 2019 - 06:17 م

وضعت وزارة الكهرباء حزمة من الإجراءات استعدادا لشهر رمضان، ولمواجهة الأحمال الزائدة في موسم الصيف، والذي يزيد فيه الاستهلاك بنحو 30% عن المعدل الطبيعي.

وأصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة تعليماته لرؤساء شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، للاستعداد من أجل الحد من انقطاعات الكهرباء وتضمنت النقاط التالية:

- تكهين وصيانة محطات الإنتاج واستبدال ما تحتاجه من قطع غيار، وخاصة على المحطات القديمة ذات العمر الافتراضي الكبير.

- توفير مولدات ووحدات متنقلة في كل الأماكن سواء داخل محطات الإنتاج والنقل، لكي يتم الاستعانة بها في الحالات الاستثنائية كانقطاع التيار فجأة.

- مضاعفة الورديات خلال فترة شهر رمضان، بتكثيف الطوارئ للتعامل السريع مع حالات الأعطال.

- صيانة وتحديث محولات التوزيع ذات الجهد المنخفض والمتوسط على جميع شركات التوزيع بمستوى الجمهورية، لا سيما بعد تخصيص نحو 27 مليار جنيه لتطوير شبكة التوزيع بهدف كفاءتها ومواجهة الأحمال الزائدة.

- معاقبة كل من يقوم بتعليق زينة رمضان أمام منزله للإنارة دون الرجوع إلى شركة الكهرباء وأخذ تصريح بذلك.

- تركيب لوحات توزيع جديدة وتطوير القائم منها، من أجل ضبط التيار والقدرة على مواجهة الانقطاعات، إلى جانب استكمال أعمال التركيب لمراكز التحكم في بعض المحافظات، وخاصة الصعيد للتحكم في انقطاعات التيار دون تدخل بشري.