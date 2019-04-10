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هل تخطط "التعليم" لزيادة الثانوية العامة لـ 4 سنوات؟

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الدكتور طارق شوقي- وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي- وزير التربية والتعليم

وكالات

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علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما أثير مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام بشأن إضافة وزارة التربية والتعليم سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب مرحلة الثانوية العامة، في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأوضح المركز أنّه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، ونفت ما تردد بشأن إضافة سنة جديدة تمهيدية لمرحلة الثانوية العامة، وأنّ السنوات التعليمية المقررة على الطلاب في المرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وأضافت الوزارة بحسب بيان المركز في بيان تقصي الحقائق اليوم، أنّ كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على سعيّها المستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأنّ ذلك يأتي اتساقا وتماشيا مع سياسة الدولة الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها، وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏أي أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبا على ‏أوضاع المنظومة ‏التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (0227963273).



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