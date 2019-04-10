20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز

أمير سعد
اختار حلمى طولان، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى 20 لاعبا استعدادا لمواجهة بيراميدز فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء الغد بملعب المكس، ضمن منافسات الدوري العام.
واللاعبون هم:
حراسة المرمى: الهانى سليمان و محمود الزنفلى
خط الدفاع: أحمد توفيق و محمود شعبان و محمود رزق و محمد بازوكا و محمد انور و داسليلفا و السيد سالم و صبرى رحيل و كريم الديب
خط الوسط: نور السيد و احمد نبيل مانجه و خالد الغندور و كريم ممدوح و عمار حمدى و رزاق سيسيه
خط الهجوم: محمد جدو و خالد قمر و توشكا
ويغيب عن الفريق فوزى الحناوى و دتونى داسليفا للإصابة وصبحى سليمان وداودا ومحمد ناصف ومحمد عادل ومحمد عبد المجيد وهشام صالح لأسباب فنية.
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