الحرس الثوري ينفذ عملية ضخمة على مضيق هرمز

10 أبريل 2019 - 05:53 م

أعلن العميد علي رضا تنكسيري قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية عن "كشف وضبط أضخم شحنة من الوقود المهرب في مضيق هرمز بحجم 12.5 مليون لتر"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأشار تنكسيري، اليوم الأربعاء، إلى أنه "بعد تحريات استخباراتية دقيقة وذكية تم إلقاء القبض علي 21 مهربا من مختلف الجنسيات".

وأضاف قائد القوة البحرية للحرس الثوري أن "هذه الشحنة هي الأكبر من نوعها التي يتم ضبطها لحد الآن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز".

وقال تنكسيري إلى أن السفينة المضبوطة بحجم 131 مترا، و"تعد من النوع الثقيل وبتوقيفها تم الايقاع بإحدي العصابات الرئيسية لتهريب الوقود من إيران في المنطقة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أول أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

أضاف ترامب إن "أمريكا ستواصل زيادة الضغط المالي على إيران "لدعمها للأنشطة الإرهابية، لافتا إلى أن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات الدولة".