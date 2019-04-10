بالفيديو.. علماء فلك ينجحون في التقاط أول صورة في التاريخ لثقب أسود

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الثقب الأسود
الثقب الأسود

متابعات - خالد الشرقاوي

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أعلن فريق علمي دولي، الأربعاء، تحقيق إنجاز كبير في مجال الفيزياء الفلكية بالتقاط أول صورة على الإطلاق لثقب أسود باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التليسكوب.

ويتيح هذا الإنجاز للعلماء فرصة أفضل لفهم هذه "الوحوش السماوية" التي تتمتع بقوة جاذبية هائلة لا يفلت منها أي جسم أو ضوء.

وأجرى هذا البحث مشروع (إيفنت هورايزون تليسكوب)، وهو مشروع دولي مشترك بدأ عام 2012 في محاولة لرصد بيئة الثقب الأسود باستخدام شبكة عالمية من أجهزة التليسكوب المتمركزة على الأرض.

ولم تظهر الصورة بشكل واضح ملامح الثقب الأسود، وأظهرت دائرة برتقالية مشعة، وسطها فتحة سوداء، ولكن الصورة بدت ضبابية.

وتم نشر الخبر بشكل متزامن في مؤتمرات صحفية في كل من واشنطن وبروكسل وسانتياغو وشنغهاي وتايبه وطوكيو.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يبلغ محيط الثقب 40 مليار كم، أي 3 ملايين ضعف محيط كوكب الأرض.



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