لهذا السبب أمريكا تخشى امتلاك مصر مقاتلات "سو-35"

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متابعات - خالد الشرقاوي

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قال الخبير السياسي المصري، المحاضر في جامعة لوباتشيفسكي بمدينة نيجني نوفغورود الروسية عمرو الديب، إن واشنطن مصابة بالهلع والرعب من السلاح الروسي الذي يشكل خطرا عليها، وفق "روسيا اليوم".

وأضاف الديب في تصريحات لـRT ، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول فرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات "سو-35" الروسية، تؤكد إصابة واشنطن بالهلع والرعب من حقيقة أن روسيا والسلاح الروسي يمثلان عامل خطر على مبيعات السلاح الأمريكي في الشرق الأوسط، وأيضا يمثلان تغييرا في ميزان التسلح في هذه المنطقة.

ونوه بأن من يمتلك مقاتلات "سو-35"، بالطبع ستكون له الأسبقية في سماء المنطقة، والجميع يعلم إن مقاتلات "إف-16" المتواجدة لدى الدول العربية في المنطقة، لا تستطيع مواجهة "إف-16" الإسرائيلية، وهذه حقيقة تقنية وغير مخفية على أحد.

وأشار الخبير السياسي المصري، إلى أن امتلاك مصر هذه المقاتلة الروسية الفائقة، يعد من الخطوط الحمراء لأمريكا وإسرائيل، لأن واشنطن لا تريد لمصر امتلاك مقاتلة متطورة لا تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وتابع: "تهديد وزير الخارجية الأمريكي بفرض عقوبات على مصر يعود لعاملين، الأول حصة السلاح الأمريكي في الشرق الأوسط، والثاني عدم السماح لمصر بالحصول على مقاتلة متطورة تقلب موازين القوى في الشرق الأوسط".

وشدد الديب على أن مصر يجب عليها المضي قدما في هذا الاتجاه، والحصول على الأسلحة المتطورة الروسية التي لا تبخل بالتكنولوجيا، فروسيا لا تقدم السلاح فقط ولكن تبيع التكنولوجيا المرتبطة بهذا السلاح للدول الصديقة والتي تربطها معها علاقات قوية خاصة مصر، أما الأمريكان فدائما يبيعون "الحديد" ولا يبيعون التكنولوجيا من أجل استمرارية التفوق الجوي الإسرائيلي.

وقال في النهاية إن الولايات المتحدة تمر بحالة فقدان وزن في منطقة الشرق الأوسط بدأت من مصر في عام 2013، ووصلت إلى المملكة السعودية في 2018.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد تعهد بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من "طراز سو-35".


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