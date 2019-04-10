«كاف» يدعو «الخطيب» لحضور القرعة.. ويتجاهل رئيس الزمالك

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المصريون

امم افريقيا

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كأس الامم

حرصت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، على دعوة محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، لحضور حفل قرعة البطولة المقرر إقامته 12 أبريل الجارى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى استبعدت فيه اللجنة المنظمة برئاسة هانى أبو ريدة دعوة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إلى الحفل نتيجة الإيقاف الذى وقع عليه من قبل لجنة الانضباط التى تصل مدتها لعام كامل، بينما وجهت اللجنة الدعوة لمسئولى الأندية التى قامت بفتح ملاعبها للتدريب للمنتخبات المشاركة فى البطولة القارية مثل أندية الاتحاد والأولمبى وبتروسبورت وغيرها.

وتقام قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة المقبلة تحت سفح الأهرامات وسط حضور كبير من قبل مسئولى الاتحاد الأفريقى ونجوم القارة السمراء أمثال المغربى مصطفى حجى والإيفوارى يايا توريه، والأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو، فيما سيغيب أيضًا عيسى حياتو رئيس الاتحاد القارى السابق نظرًا لعدم توجيه الدعوة له من "كاف".


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