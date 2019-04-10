  • الأربعاء 10 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:21 م
بحث متقدم
الأمير تميم

أمريكا تعلن قلقها من «صفقة قطرية».. تعرف عليها

"الأوقاف" تمنع تعليق زينة رمضان

الحكومة: فرض عقوبة على تعليق «زينة رمضان»

مطار القاهرة

الكويت تُسلم مصر شابًا «خطيرًا»

الثقب الأسود

بالفيديو.. علماء فلك ينجحون في التقاط أول صورة في التاريخ لثقب أسود

ترامب

بعد لقاء«السيسي»..«ترامب» يعلن عن محاولة انقلاب

مقاتلات "سو-35"

لهذا السبب أمريكا تخشى امتلاك مصر مقاتلات "سو-35"

بن سلمان يصل الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين

بعد لقائه«بن سلمان» سرًا..كاتب أمريكي يكشف أمرًا خطيرًا

الخطيب

«كاف» يدعو «الخطيب» لحضور القرعة.. ويتجاهل رئيس الزمالك

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

عبد العال: لا نسمح بتدخل الجيش في السياسة

رئيس الأركان الجزائري قايد صالح

ردًا على تواصل الاحتجاجات..بيان خطير من قائد الجيش الجزائري

منفذ واحد لبيع تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رسميا.. الجبلاية يوافق علي حضور 30 ألف مشجع أمام صن داونز

#

«برج العرب» يصدم الأهلي قبل موقعة صن داونز

#

الأهلي يطالب بإقامة مباراة صن داونز على هذا الملعب

#

«نداي» حكمًا لمباراة الأهلي وصن داونز

المصريون

الاهلى

صن داونز

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، طرح تذاكر مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في منفذ بنادي سموحة السكندري.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي، أن المجلس قرر طرح التذاكر بنادي سموحة لغير حاملي بطاقة «مشجع أهلاوي»، نظرًا لانشغال استاد الإسكندرية بعمليات التجديد الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل.

ولم يحدد الأهلي عدد التذاكر التي سيتم طرحها خلال المنفذ، علمًا بأن الجهات الأمنية قد وافقت على زيادة أعداد الجماهير إلى 30 ألف مشجع بدلًا من 10 آلاف.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الجنوب إفريقي في السادسة من مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويحتاج الأهلي للفوز بفارق أكبر من خمسة أهداف دون لضمان التأهل للدور الثاني بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق في جنوب إفريقيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الأهلي ومصر المقاصة
» ننشر الفيديو«المثير» المتسبب في حبس الراقصة جوهرة
» رئيس الزمالك: «من يرفض الدستور يروح أمن الدولة»
» هل تخطط "التعليم" لزيادة الثانوية العامة لـ 4 سنوات؟
» «البنك المركزي» يعلن تراجع التضخم إلى 8.9%
» أول تعليق من «ترامب» على فوز «نتنياهو» بالانتخابات الإسرائيلية
» منفذ واحد لبيع تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز
» جنوب أفريقيا تكشف لغز "كنز القذافي"
» البورصة تربح 3 مليارات جنيه
» "الأرصاد": شبورة كثيفة واضطراب بالملاحة البحرية غدًا
» مقاتلات حفتر تقصف موقعًا لحكومة الوفاق

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:55 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول