» منفذ واحد لبيع تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز

10 أبريل 2019 - 05:03 م

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، طرح تذاكر مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في منفذ بنادي سموحة السكندري.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي، أن المجلس قرر طرح التذاكر بنادي سموحة لغير حاملي بطاقة «مشجع أهلاوي»، نظرًا لانشغال استاد الإسكندرية بعمليات التجديد الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل.

ولم يحدد الأهلي عدد التذاكر التي سيتم طرحها خلال المنفذ، علمًا بأن الجهات الأمنية قد وافقت على زيادة أعداد الجماهير إلى 30 ألف مشجع بدلًا من 10 آلاف.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الجنوب إفريقي في السادسة من مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويحتاج الأهلي للفوز بفارق أكبر من خمسة أهداف دون لضمان التأهل للدور الثاني بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق في جنوب إفريقيا.