عبد العال: لا نسمح بتدخل الجيش في السياسة

10 أبريل 2019 - 04:52 م

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المواد المطروحة للتعديل بالدستور لا تهدف إلى إقحام القوات المسلحة بالسياسة، مؤكدًا أن القوات المسلحة دورها حماية الديمقراطية.

وقال "عبدالعال"، خلال رده على النائب عفيفي كامل أثناء اجتماع اللجنة التشريعية حول التعديلات الدستورية اليوم الأربعاء، "ننزه القوات المسلحة عن الدخول في دائرة السياسة".

وأضاف: "النص الخاص بأن القوات المسلحة تحمي الدولة المدنية، جائز، ودفعا للغموض حوله فمعنى الدخول في السياسة هو الانحياز لحزب أو تكتل سياسي على حساب آخر، وهو ما لا نقصده، وإنما ما نريده للقوات المسلحة هي أن تحمي الديمقراطية، فهناك فرق بين حماية النظام الديمقراطي أو الانحياز لحزب سياسي وتغليبه".

واستطرد: "لن يكون للقوات المسلحة علاقة من قريب أو بعيد للانخراط في العملية السياسية".

وكان النائب عفيفي كامل علق على التعديلات الدستورية بقوله: إنه يعترض على النصوص الخاصة بالقضاء، لأنه يجب أن يكون مستقلا بالكامل، مع رغبته في وضع ضوابط لمادة المدد الرئاسية.

وقال النائب: "إننا في لحظات حاسمة، وأقسمنا على حماية الشعب ومصالحه وأن نحترم الدستور والقانون، ورئيس المجلس يعلم الضوابط التي تحكم الدستور وكل ما يتعلق بإجراءات تعليقه، وهي أشياء راسخة في الأنظمة المتحضرة والقانونية".

وأضاف: "أي بلد تضع دستورها دون أن تفصل فيه بين السلطات، أو تضع الحقوق والحريات بلا ضمانات، فتصبح الوثيقة بلا معنى، وإن لم نحفظ الدستور لا نصبح دولة دستور وقانون"

وتابع: "منذ بداية طرح التعديلات فنحن نعيش قلق، لأنها أمانة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بجهد غير مسبوق، ولدينا أمل في أن تتقدم البلد على يده، وفي فترة قصيرة أحدث نقلة في اقتصاد البلاد، وهي إنجازات لا يذكرها البعض كثيرا، والرؤساء السابقون لم يخطوا تلك الخطوات، وحقق توازنا في العلاقات الدولية، وامتداد عمق العلاقات لأفريقيا، وهو البعد الذي كان منسيا".



