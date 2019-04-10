«السبسي» يعلن رفضه هجوم «حفتر» على طرابلس

10 أبريل 2019 - 04:37 م

أفاد مكتب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، بأن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، رفض هجوم قوات الشرق بقيادة خليفة حفتر، على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، من الرئيس التونسي، تناولت تداعيات العدوان الذي تتعرض له طرابلس.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي للسراج، أعرب السبسي عن "رفض بلاده القاطع لهذا العدوان الذي يزعزع الاستقرار ويهدد حياة المدنيين".

ودعا "القوات المعتدية إلى الوقف الفوري للعدوان، والعودة إلى مواقعها السابقة"، بحسب البيان.

من جانبه، أعرب السراج عن شكره للسبسي ولـ"موقف تونس الشقيقة"، مؤكداً العزم على مقاومة هذا العدوان بكل قوة.

والخميس، أعلن حفتر إطلاق عملية عسكرية للسطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا، في ظل أحاديث عن وجود دعم إقليمي لتحركاته.

وتزامن التصعيد، الذي بلغ يومه السابع، مع تحضيرات الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بمدينة غدامس (جنوب غرب)، بين الأحد والثلاثاء المقبلين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليًا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.



