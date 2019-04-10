ألمانيا تتجه نحو فتح آفاق التعاون التجاري مع مصر

10 أبريل 2019 - 04:29 م

"هناك العديد من الأسباب الوجيهة التي تجعلنا نستمر في تطوير علاقات جيدة بيننا وبين الدول العربية" قالت وزيرة الاقتصاد Birgitte Zypries في أيار/مايو 2017، إلا أنها دعت أيضا إلى توفير ظروف إطارية ملائمة للمصدريين الألمان .



تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهتي تصدير هامة للغاية بالنسبة للشركات الألمانية، ومع هذا انخفضت الصادرات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة إلى بعض هذه الدول. فالتدابير الداعمة للتعاون التجاري تعتبر من النقاط المفصلية لفتح المجال أمام الإمكانات الإقتصادية للشركات المحلية .



وعلى الرغم من أن التعاون التجاري الألماني-المصري له باع طويل، إلا أنه ما زال هناك بعض الشركات الألمانية، على سبيل المثال في مقاطعة مكلينبورغ، لا تزال تفتقر إلى الروابط ذات الصلة مع الشركاء التجاريين في مصر .



إن إحدى أنشطة معهد HIE-ROلريادة الأعمال والتنمية الإقليمية التابع لجامعة روستوك تتمثل في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز تدويل المؤسسات الألمانية الصغيرة والمتوسطة .(SMEs)



وللمعهد تم إسناد مهمة تأسيس هيكل تعاون للمنظمات الوسيطة كرابط بين شركات مقاطعة مكلينبورغ وشركاء تجارة محتملين هناك .



وبالفعل تم إتخاذ خطوات أولية بنجاح وبعض إجراءات الشراكة قيد التحضير، ومع هذا كله ما زال معهد HIE-RO يبدى رغبته بالتعاون مع شركاء آخرين ذوي الصلة لدمج القدرات وبالتالي إنشاء منصة متينة للتعاون التجاري .

و على الرغم من أن الإهتمامات الرئيسية للشركات الممثلة من قبل المعهد تغطي مجالات الابتكار المتعلقة بتجديد الطاقة، وبناء المباني والهندسة والتنمية الإقليمية بالإضافة للزراعة، فنحن لا نستبعد باقي القطاعات .



لذلك يمكن أن يعتبر إيجاد شركاء تعاون جدد خطوة بالغة الأهمية نحو نمو أفضل وأكثر إستدامة. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو كل المؤسسات المهتمة بالتعاون المستقبلي للتواصل معنا .



معهد HIE-RO هو منظمة غير ربحية تابعة لجامعة روستوك وهي تعمل كمؤسسة وسيطة بين قطاع الأعمال والعلوم وصناع القرار .





