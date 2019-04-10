» مقاتلات حفتر تقصف موقعًا لحكومة الوفاق

10 أبريل 2019 - 04:28 م

أفاد مصدر عسكري في اللواء التاسع التابع للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم، الأربعاء، بأن مقاتلات الجيش الليبي استهدفت مواقع لقوات حكومة الوفاق جنوب طرابلس.

وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن "مقاتلات سلاح الجو الليبي استهدفت تمركزا لقوات حكومة الوفاق بطريق المطار العالمي جنوب طرابلس"، مشيراً إلى أن "منطقة خلة الفرجان تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وقوات الوفاق مع تقدم للجيش وسيطرة على عدة معسكرات بالمنطقة".



