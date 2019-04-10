» "الأرصاد": شبورة كثيفة واضطراب بالملاحة البحرية غدًا

10 أبريل 2019 - 04:28 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا، الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وعلى خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ومتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى، على المحافظات: القاهرة 26:15، الإسكندرية 22:11، ، رفح 22:136، طابا 28:12، كاترين 22:7، شرم الشيخ 28:20، بني سويف 27:14، الأقصر 31:18، الوادي الجديد 30:17، حلايب 29:21.



