» البورصة تربح 3 مليارات جنيه

خالد الشرقاوي - متابعات
ارتفعت مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 10 أبريل 2019، في رابع جلسات الأسبوع.
وارتفع رأس المال السوقي بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.275 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 0.12% ليسجل 15106 نقطة.
وقفز مؤشر EGX 30 محدد الأوزان بنسبة 0.08% ليسجل 19040 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.09% ليسجل 668 نقطة.
وزاد مؤشر EGX100 للأسهم الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% ليسجل 1706 نقطة.
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