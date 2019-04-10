  • الأربعاء 10 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر03:57 م
بحث متقدم
جمال خاشقجى

بيان شديد اللهجة من أسرة" خاشقجى"

مجلس الوزراء

غرامات للممتنعين عن رفع لافتات الدستور..الحكومة توضح

الملك سلمان

بعد التوترات.. خادم الحرمين يستلم رسالة من ملك المغرب

جواهر

حبس الراقصة جوهرة سنة بتهمة إثارة الغرائز الجنسية

ترامب

تويتر يعاقب ترامب بهذا الأمر

هالة زايد وزيرة الصحة

"الصحة" تدرج 8 مواد جديدة بجدول المخدرات

احصائية

انخفاض معدلات التضخم السنوي في مصر.. لهذه الأسباب

محاكمة

إرهابي مبررًا قتل المسيحين:هو كافر وواجب قتله

حادث الدهس

تفاصيل مثيرة عن دهس طالب أمام جامعة سعودية

السيسي وترامب

أول تعليق للرئيس على زيارته للولايات المتحدة

الوطنية للانتخابات تصدر 4228 كودا للإعلاميين لمتابعة الاستفتاء

آخر الأخبار

الدستور
الدستور

متابعات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«الوطنية للانتخابات» تصدر قرارًا جديدًا

#

طباعة بطاقات انتخابات النواب التكميلية بـ 3 دوائر

#

"الخارجية" تعقد الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في الخارج

#

«النواب» يعلن أعداد المرشحين في "الانتخابات التكميلية"

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 47 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ووافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على إصدار 4228 كود للمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية.

ووافقت الهيئة على إصدار 1154 كودا للمؤسسات الصحفية، كما وافقت على إصدار 2546 كودا للقنوات الفضائية، وكذلك إصدار 528 كودا للمواقع الإلكترونية، اما مجموع عمل المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات فبلغ عدد أكوادها 23 كودا.

وجاء القرار بناءً على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية لتغطية الانتخابات والاستفتاءات، وعلى الطلبات المقدمة للقيد بقاعدة بيانات التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان شديد اللهجة من أسرة" خاشقجى"
» غرامات للممتنعين عن رفع لافتات الدستور..الحكومة توضح
» النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة فى كنيسة حلوان
» معلول يغيب عن تدريبات الأهلي لمدة 24 ساعة
» الأهلي يرفض الراحة استعدادًا لـ«صن داونز»
» مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية في إمبابة
» النيابة: متهمو كنيسة حلوان تناسوا أن يستوصوا بأهل مصر خيراً
» اليوم..محاكمة 11 داعشيا فى أحداث كنيسة مارمينا
» التشكيل المتوقع للأهلى لمواجهة "المقاصة"
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى الهرم
» بلاغ يتهم خالد أبو النجا بالخيانة العظمى

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:25 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول