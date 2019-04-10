وزير الأوقاف يقدم برنامجا تليفزيونيا على شاشات ماسبيرو فى رمضان

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ماسبيرو

مختار جمعة

قررت إدارة البرامج الدينية برئاسة عبدالعزيز عمران بقطاع التليفزيون المصري  التعاقد مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لظهور الأخير حصريا في برنامج بشهر رمضان المقبل متبرعا بأجره.

وانتهى التليفزيون من تسجيل 20 حلقة من البرنامج الجديد لوزير الأوقاف، وجار اختيار اسم للبرنامج والاتفاق النهائي عليه وتحديد موعد مناسب لبثه في خريطة الشهر الفضيل البرامجية.

ويشهد البرنامج حديث الوزير عن العديد من القضايا الخلافية ونقاشات حول مفاهيم تعاليم الدين الإسلامي بطريقة سهلة وتصل لقلوب وعقول المشاهدين.

ومن جانب آخر، زار وزير الأوقاف مبني ماسبيرو قبل أيام والتقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من رؤساء القطاعات، وأشرف على فرش مسجد التليفزيون الجديد الذي وفرته الوزارة.


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