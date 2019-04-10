سقوط سيدة بحوزتها حشيش قبل ترويجه على الموطنين

أحمد الشربينى
نجحت الأجهزة الأمنية فى القليوبية بضبط سيدة بحوزتها كمية كبيرة من الحشيش قبل ترويجها على المواطنين بشبرا الخيمة.
وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، يفيد بضبط "أميرة ص م" 27 سنة ربة منزل ومقيمة بلوك 74 شقة وبحوزتهما، (16) طربة من مخدر الحشيش تزن حوالى 1.600 كيلو جرام ومبلغ مالى 500 جنيه، وهاتف محمول بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما.
حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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