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بطاقات التموين

اختراق منظومة التموين والاستيلاء على مليون جنيه

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اختراق منظومة التموين والاستيلاء على مليون جنيه

قضايا وحوادث

بطاقات التموين
بطاقات التموين

شيماء السيد

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التموين

بطاقات التموين

أموال الدعم

صرف المقررات التموينة

نجح رجال مباحث التموين فى القبض على مسئوليْ مخابز بلدية فى المطرية لاتهامهما بالاستيلاء على مليون جنيه من بطاقات التموين.

وذكرت التحريات أن صاحبي مخابز اخترقا منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، وبصفة يومية، وتصرفهما في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم، وبيعها فى السوق السوداء، واستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ قدره (1،377،759 جنيه)، وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من إحدى الجهات الحكومية، وشركات تطبيق الكروت الذكية.


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