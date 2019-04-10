بسبب الأهلى.. محامٍ يقدم شكوى لـ"الأعلى للإعلام" في عمرو أديب

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قدم أيمن محفوظ المحامي، شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد الإعلامي عمرو أديب؛ بسبب سخريته من هزيمة الأهلي بخماسية مفاجئة من فريق أفريقي.

وافاد المحامي في شكواه قائلا : "سخر عمرو أديب من هزيمة الأهلي في مشهد أقرب للمشاهد "النكسة الكروية"، حين أشار بخماسية بيده وتلميحات أثارت استياء كافة الجماهير لكن الأخطر هو ما حاول أديب إرساءه سنة جديدة لم تشهدها مصر من قبل هي أن عدم تشجيع فريق مصري في بطولة قارية أو عالمية لا علاقة له بالوطنية وأن من العادي تشجيع الفرق المنافسة للفرق المصرية وقد خالف أديب ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني والتي تنص على احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة لأي فئة في المجتمع وعدم نشر أفكار الكراهية واحترام جميع فئات المشاهدين والجماهير".

وأضاف: "تلك التصرفات تضر الرياضة المصرية والتلاحم الوطني عموما وتزيد من التعصب الكروي وخاصة أن التعصب قد يسوق إلى جرائم قتل أحيانا".

وتابع: "هذا التصرف لا يصح أن يصدر من إعلامي كبير بحجم عمرو أديب ونحن على أعتاب استحقاقات انتخابية ونستعد بعدها لتنظيم بطولة أمم أفريقيا".

وطالب محفوظ في نهاية شكواه التي حملت رقم 159160665346 أن يعتذر عمرو أديب للجماهير المصرية عموما والأهلي خاصة ونبذ الفرقة بين الجماهير وتأكيد أن الفريق المصري المصري يلعب باسم مصر ويجب تشجيعه وعليه اتخاذ اللازم قانونا.


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