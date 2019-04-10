"التنظيم والإدارة" يحدد 8 شروط لتسوية العاملين

10 أبريل 2019 - 11:39 ص

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دليل إجراءات يوضح فيه شروط التسوية والتي تشمل ما يلي:

- أن يكون الموظف من المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 أي قبل 2 نوفمبر 2016.

- أن يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.

- أن يكون الموظف قائما بالعمل عند تقديم الطلب بإعادة التعيين.

- أن يكون الموظف مستوفيا لشروط الوظيفة المتقدم التعيين عليها.

- أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

- أن تكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.

- أن تلتزم الوحدة بعدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات.

- أن يتقاضى الموظف المعاد تعيينه أجر الوظيفة المعاد التعيين إليها أو أجره السابق أيهما أكبر.

وجاء فى بيان صادر عن الجهاز انه أما بالنسبة لمن تم تسوية حالته في ضوء قانون الخدمة المدنية ولم يحتفظ بأجره السابق تصرف له الفروق المالية اعتبارا من تاريخ التسوية طالما كان أجره السابق أكبر من أجره الوظيفي المعاد تعيينه عليها.