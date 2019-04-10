فتاة وعاطلان يهاجمون سيارة ويقتلون صاحبها

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أقدم عاطلان وفتاة على قتل سائق طعنًا بمطواة أثناء محاولة سرقته بالقوة أثناء سيره على الطريق تحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لقسم شرطة عين شمس إخطار من المستشفى بوصول "محمد. س" جثة هامدة متأثرًا بجرح نافذ، وتبين من التحريات أن وراء الواقعة،عاطلان ومعهما فتاة كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة قائدى السيارات بالإكراه.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين اعترضوا طريق المتهم، أثناء سيرة بسيارته الأجرة "ميكروباص" وطلبوا منه إبراز نقود، ولكن المجني عليه رفض وتعدى بالضرب على أحدهم، مما دفع المتهمين إلى إخراجه من السيارة، الأمر الذي تسبب فى هروب الركاب، حيث قام المتهمون بتمزيق جسده بالمطاوى وفروا هاربين.

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