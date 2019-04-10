  • الأربعاء 10 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:25 م
بحث متقدم
بطاقات التموين

اختراق منظومة التموين والاستيلاء على مليون جنيه

البرادعي

البرادعي: 281 مليونا يعانون من الجوع.. أولوياتنا مختلة

التقرير

صحيفة إنجليزية تكشف حقيقة عدم طرد "صلاح" أمام بورتو

هيئة قضايا الدولة

قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة دفع 19 مليون جنيه

ناشطة سودانية

سودانية تشعل الاحتجاجات بـ"حبوبتي كنداكة"

مؤسس فيسبوك

صائد الكنوز.. يجمع ثروة من سلة قمامة مؤسس فيسبوك

صدام

فيديو نادر.. إحضار جثة صدام لبيت المالكي

خلفان

خلفان: آن الأوان لطرد قطر من الجامعة العربية

فتى البيضة

تبرئة السيناتور الأسترالي صاحب واقعة "فتى البيضة"

العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب

عكاشة يفجر مفاجأة مدوية عن تفجير الشيخ زويد

"مدبولى" يخاطب المحافطين بقرار مهم.. تعرف عليه

آخر الأخبار

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

متابعات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

قرار مهم من رئيس الوزراء.. تعرف عليه

#

خبير استراتيجي يكشف دلالات العملية الإرهابية بسيناء

#

القصة الحقيقة وراء تسمية «14 فبراير» بعيد الحب

#

رسالة من مستشار الرئيس إلى رجال الأعمال

طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، محافظ البحيرة وجميع المحافظين بتقديم تقرير شهرى بموقف تقنين أراضى الدولة، وعدد العقود التي تم توقيعها، وما تم تحصيله ممن قننت أوضاعهم، وكذا موقف التعامل مع أصول الدولة المؤجرة.

واكد مدبولى على ضرورة استيداء حق الدولة، ولن يتم السماح باستمرار تأجير ممتلكات للمحافظات في أماكن مميزة، منها مناطق على النيل مباشرة، بأقل من قيمتها، ولن نسمح بالتعدى على أي ممتلكات أو أراض للدولة، وسيتم التعامل بحسم مع أي حالة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العائد من كل هذا سيتم الاستفادة به في تحسين الخدمات ومشروعات التنمية بكل محافظة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم..محاكمة 11 داعشيا فى أحداث كنيسة مارمينا
» التشكيل المتوقع للأهلى لمواجهة "المقاصة"
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى الهرم
» بلاغ يتهم خالد أبو النجا بالخيانة العظمى
» تحطم طائرة بدون طيار فى جنوب أفغانستان
» مسلحون يستولون على مبالغ كبيرة من طائرة نمساوية
» معروف حكما للقاء الأهلى والمقاصة
» مصر أحرزت تقدم جيد في برنامج الإصلاح الاقتصادي
» الأهلى الجريح يواجه المقاصة الطموح
» تامر أمين: "ولسه هيفجروا تاني "
» شاهد ما فعله عامل دليفري مع فتاة حاولت الانتحار

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول