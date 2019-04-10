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النواب: مصر تقف على أرضية صلبة في علاقاتها بكل القوى الخارجية

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أمينة عبد العال

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الولايات المتحدة

النواب

الرئيس

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الأمريكية واشنطن مهمة للجانبين وتأتي في إطار التشاور والتنسيق في العديد من الملفات المهم بالشرق الأوسط،  مؤكدا ان مصر تقف على أرضية صلبة في علاقاتها بكل القوى الخارجية،  وتتمتع بعلاقات متوازنة مع كل الدول العظمى.

وأوضح وهدان، في تصريح صحفي له، أن وجود حالة من الاستقرار الأمني والسياسي في مصر، مع  نهضة شاملة في كافة جوانب الحياة وعمل بنية تحتية كبيرة لم تحدث منذ زمن جعل مصر تتحدث من أرضية صلبة في علاقاتها الخارجية، مشيرا إلى أن مصر من أهم دول الشرق الأوسط ولها ثقلها السياسي ومكانتها الإقليمية ،وهي لاعب محوري في العديد من قضايا المنطقة.

ولفت وكيل مجلس النواب إلى ان الرؤية المصرية في العديد من ملفات الشرق الأوسط أثبتت صحتها في خدمة المجتمع الدولي وفي ضرورة وجود استقرار  بدول الشرق الأوسط ، مؤكدا أن القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات الجانب المصري في جميع مباحثات الرئيس السيسي مع إدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وأضاف وهدان أن الزيارة تهتم بجانب كبير بالمجال الاقتصادي حيث يحرص الرئيس السيسي على  عقد لقاءات مع كبرى الشركات ورجال الأعمال بحثهم على الإستثمار في مصر، في ظل مزايا الإستثمار المصرية التي وضعتها مصر  الفترة الماضية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر لا يتناسب مع علاقات البلدين.

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