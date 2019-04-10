البرادعي: 281 مليونا يعانون من الجوع.. أولوياتنا مختلة

اختراق منظومة التموين والاستيلاء على مليون جنيه
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صحيفة إنجليزية تكشف حقيقة عدم طرد "صلاح" أمام بورتو
قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة دفع 19 مليون جنيه
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صائد الكنوز.. يجمع ثروة من سلة قمامة مؤسس فيسبوك
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خلفان: آن الأوان لطرد قطر من الجامعة العربية
تبرئة السيناتور الأسترالي صاحب واقعة "فتى البيضة"
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