الكويت تكشف حقيقة قطع الكهرباء عن القنصلية المصرية

كشفت وزارة الكهرباء الكويتية حقيقة، ماتردد حول قطع الكهرباء على القنصلية المصرية.



وأكدت الوزارة في بيان لها أنها لم تتلق مراسلات من بلدية الكويت بهذا الأمر،

وقالت الكهرباء ان مانشر من أخبار كاذبة لاأساس لها من الصحه، وما طلبه بعض النواب لا شأن لنا به ، فنحن نخضع

لجهاز حكومى ونأخذ أوامرنا منه.