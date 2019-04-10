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الكويت تكشف حقيقة قطع الكهرباء عن القنصلية المصرية

عرب وعالم

القنصلية المصرية بالكويت
القنصلية المصرية بالكويت

وكالات- الدويني فولي

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كشفت وزارة الكهرباء الكويتية حقيقة، ماتردد حول قطع الكهرباء على القنصلية المصرية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها لم تتلق مراسلات من بلدية الكويت بهذا الأمر، وقالت الكهرباء ان مانشر من أخبار كاذبة لاأساس لها من الصحه، وما طلبه بعض النواب لا شأن لنا به ، فنحن نخضع لجهاز حكومى ونأخذ أوامرنا منه.
يذكر أن القنصلية المصرية بالكويت تعرضت لهجوم حاد من النائبة صفاء الهاشمى ، بسبب نقل مقرها الى منطقة السلام ، واعلنت القنصلية بنقل جميع التعاملات مع المصريين فى الكويت والجهات المعنية عبر المقر الجديد.
وأكدت السفيرة هويدا عصام القنصل العام أن القنصلية تعمل بإنتظام وتؤدى خدماتها ، ولم يتعرض أحد من الذين يترددون عليها لأى أذى من أحد ، ونفت جملة  وتفصيلاً شائعة قطع الكهرباء عن القنصلية، وأشارت الى ان العلاقات المصرية الكويتية علاقات قوية وتتسم بالأخاء والمحبة.
 

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