صحيفة إنجليزية تكشف حقيقة عدم طرد "صلاح" أمام بورتو

تحت عنوان "الصور تثبت وجوب طرد نجم ليفربول، محمد صلاح، أمام بورتو"، عقبت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، على لقطة تدخل "صلاح" بقوة على ساق مدافع نادي بورتو البرتغالي، في مباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلة:"محمد صلاح كان يستحق الطرد من المباراة بكل تأكيد"ّ وفي الدقيقة 80، كان صلاح في طريقه لاقتحام منطقة جزاء بورتو، لكن إيدير ميليتاو لحق به، ليُحاول المصري اللحاق بالكرة قبل أن يصل إليها لاعب بورتو، دانيلو، ليمد “أبو مكة” ساقه اليسرى التي ضربت بقوة ساق قائد الضيوف.
ومن جانبه، قال الحكم الإنجليزي السابق فيل داود، إن "محمد صلاح كان يستحق الطرد أمام بورتو، حيث أوضح في تصريحات لشبكة بي تي سبورت"، "شاهدت لقطة تدخل محمد صلاح على دانيلو 4 مرات، ومن وجهة نظري أن الخصم تعرض للخطر بسبب قوة التدخل".
وتابع: "كان يجب أن يُعاقب صلاح بالحصول على بطاقة حمراء، اعتقدت أن الحكام في غرفة الفار سيطلبون من الحكم مراجعة اللقطة بنفسه ولكن هذا لم يحدث". أما الحكم السابق مارك كلاتنبيرج، فقد قال عن اللقطة: “صلاح كان محظوظاً لعدم طرده أمام بورتو، لوائح الاتحاد الأوروبي واضحة للغاية في مثل تلك التدخلات.. أي ضربة أعلى كاحل القدم يساوي طرد”.
واحتسب الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز ركلة حرة على صلاح بعد تدخله على دانيلو، ولم يطلب مراجعة حكم الفار . وتري الصحيفة ات بعد فوز ليفربول أمام بورتو، في مباراة الذهاب، يصبح الريدز من اهم المرشحون الكبار للوصول إلى الدور نصف النهائي في مباراة الإياب ، حيث سيلعبون مع مانشستر يونايتد أو برشلونة.