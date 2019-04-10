سودانية تشعل الاحتجاجات بـ"حبوبتي كنداكة"

10 أبريل 2019 - 11:06 ص

اعتلت سيدة سودانية، السيارات أثناء المشاركة في الاحتجاجات التي تطالب برحيل البشير.

ورددت السيدة هتافات تطالب بتغيير نظام الرئيس عمر البشير، وتلقي بصوتها شعارات حماسية، تضفي طابعا ترفيهيا على التظاهرات.

ويظهر مقطع الفيديو المرأة المجهولة وهي تغني: "شعبي يريد" ، ليردد المتظاهرون من ورائها "ثورة".

كما قامت بتكرير جملة "حبوبتي كنداكة" عدة مرات، في إشارة إلى النساء السودانيات المشاركات في الاحتجاجات، حيث تعني كلمة "كنداكة" تطلق على الملكات النوبيات.