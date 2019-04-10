برلمانية تتوقع زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية لمصر

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أكدت الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس السيسي  إلى الولايات المتحدة لن تقتصر على الملفات السياسية والأمنية فقط، بل يسعى الرئيس السيسي لخدمة جميع المجالات وعلى رأسها الملفات الاقتصادية، منوهة إلى أن زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة، رغم أنها سياسية إلا أنها ستبحث سبل دعم الاقتصاد والاستثمار .

وقالت عتمان، في بيان صحفي، أن الرئيس السيسي حريص على لقاء رؤساء الشركات السياحية والصناعية والتجارية وكبرى الشركات العالمية، من أجل استعراض الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، وتشجيهم على الاستثمار في السوق المصري .

وتوقعت عتمان، أن تشهد الفترة المقبلة تطورًا ملحوظاً فى الاستثمارات الأمريكية المتدفقة لمصر على المديين القصير والمتوسط، وتحديداً فى قطاعات البنية الأساسية، والطاقة المتجددة والصناعة، مشيرة إلى تفاؤل المستثمرين الأمريكيين بشأن الاقتصاد المصرى، ورغبتهم فى اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة به .

وأردفت النائبة سحر عتمان، أن مصر تعتبر أكبر شريك تجارى للولايات المتحدة الأمريكية بحجم تبادل تجارى بلغ 6.7 مليار دولار العام الماضى، فيما يتجاوز حجم الاستثمارات الأمريكية فى مصر 17 مليار دولار بنهاية 2012 .

وكشفت الدكتورة سحر عن أن إحدى الشركات الأمريكية قامت مؤخراً بتدشين مكتب جديد لها فى السوق المصرية عقب زيارة وفد غرفة التجارة


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