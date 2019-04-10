» بلاغ يتهم خالد أبو النجا بالخيانة العظمى

10 أبريل 2019 - 11:02 ص

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 5297 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الهارب خالد ابوالنجا بالتحريض السافر ضد مصر ومؤسساتها وقياداتها .

واستند محمود فى بلاغه، إلى أن أبوالنجا حضر مؤتمر صحفى فى واشنطن مع بعض الجهات المعادية للدولة المصرية وتعمد نشر بيانات كاذبة ومغلوطة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، بالإضافة الى تحريضه المجتمع الدولى على الدولة المصرية ومؤسساتها، والاستقواء بالخارج مطالبا التدخل الاجنبى فى الشأن الداخلي المصرى وذلك بهدف الإساءة لسمعة مصر فى الخارج .

وأضاف محمود أن خالد ابوالنجا وخلال المؤتمر ارتكب جريمة الخيانة العظمى بتوجيه إتهامات كاذبة وملفقة لجميع مؤسسات الدولة فى مصر ويأتى على رأسها المؤسسة العسكرية ، مشيرا الى ان الهارب خالد ابوالنجا بعد خروجه من مصر عقد اجتماعات مع العديد من الجهات المعادية للدولة المصرية بهدف ضرب الاستقرار ونشر الفوضى والاضطرابات والاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الامن القومى المصرى ، وهى نفس الاهداف والمخططات التى تسعى اليها جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولى لتحقيق اغراضها الاجرامية لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها الدستورية والتشريعية ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار والامن الداخلى للبلاد .

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ خالد ابوالنجا على قوائم ترقب الوصول ، واصدار امر ضبط واحضار لخالد ابوالنجا لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ ، ووضع اسمه على قائمة النشرة الحمراء واخطار الانتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .

وفى تصريحات خاصة : وصف محمود الممثل الهارب خالد ابوالنجا بالعميل الخائن الذى يحرض على بلده مقابل تمويلات مالية مشبوهه يتلقاها من جهات اجنبية معادية لمصر تهدف لضرب استقرارها .