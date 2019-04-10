الشارع الجيزاوي بإمبابة ينظم جولات توعية عن التعديلات الدستورية

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في ضوء الحراك السياسي والشعبي حول التعديلات الدستورية نظم مجموعة من شباب امبابة "المنتدى الثقافي لشباب امبابة" تحت رعاية النائب البرلماني ايهاب الخولي جولات ميدانية وندوات تحت عنوان التعديلات الدستورية معركة وعي أنزل شارك مؤكدا أن شعب مصر يسير على قلب رجل واحد خلف قائده الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال المستشار القانوني محمد ساويرس ان أهمية المشاركة في التعديلات كواجب وحق للمواطن من أجل دعم مسيرة الديمقراطية وتطبيقا لأهم مواد الدستور والتي تنص علي ان الشعب مصدر السلطات ، وأن هذه هي الضمانة الحقيقية التي نصت عليها المادة 226 حين قالت مزيد من الضمانات.

من جانبه أكد خالد فوزي السياسي البارز في محافظة الجيزة ان ان الدساتير مجهود بشري واشترك في وضعه أناس يوصفو بأصحاب النوايا الحسنة وأن دستور 2014 تم وضعه في ظروف استثنائية وفي مرحلة انتقالية وأن متطلبات المرحلة الانتقالية تختلف عن متطلبات مرحلة التنمية ،لذا وجب إدخال بعض التعديلات علي الدستور الحالي .

واختتم د. محمد عبدالحي الحديث معبرا عن أهمية دور الشباب والذي يمثل 60%من حجم المجتمع المصري في دعم القيادة السياسية والعمل علي رفع الوعي لدي قطاعات الجماهير المختلفة ومحاولة إبراز الإيجابيات والتصدي الإشاعات ، وأكد أن تعديل الدستور أمر متعارف عليه وأن الدساتير وضعت لخدمة الإنسان والتيسير عليه وأن جميع بلدان العالم تعدل في دساتيرها وفي مدد الرئاسة وفي صلاحيات الرئيس أيضا وأن مصر تسير علي طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي والادارى


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