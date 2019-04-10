"المحافظين": الإرهاب لن ينجح فى زعزعة استقرار الوطن

10 أبريل 2019 - 10:55 ص

أدان حزب المحافظين، الحادث الإرهابى الذى وقع أمس بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، والذى راح ضحيته ضابطان وفرد من الشرطة، واستشهاد 3 مواطنين آخرين، من بينهم طفل، وإصابة 26 آخرين.

وينعى الحزب شهداء الوطن الذين استشهدوا جراء ذلك الحادث الأليم، ويتقدم بخالص العزاء والمواساة لذويهم وأسرهم، داعين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنياَ الشفاء العاجل للمصابين.

وإذ يؤكد حزب المحافظين على أن تلك الأعمال الإرهابية والجماعات التى تقف خلفها، لن تنجح فى مخططاتها فى زعزعة استقرار الوطن، وأن مصر قادرة على التصدى لتلك المخخطات وافشالها.

كما يؤكد الحزب على دعمه للدولة المصرية ومؤسساتها المعنية فى استمرار تطهير سيناء من تلك الجماعات الإرهابية والتكفيرية، وسرعة ضبطهم وتقديمهم للمحاكمة.