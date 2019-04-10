  • الأربعاء 10 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:28 م
بحث متقدم
بطاقات التموين

اختراق منظومة التموين والاستيلاء على مليون جنيه

البرادعي

البرادعي: 281 مليونا يعانون من الجوع.. أولوياتنا مختلة

التقرير

صحيفة إنجليزية تكشف حقيقة عدم طرد "صلاح" أمام بورتو

هيئة قضايا الدولة

قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة دفع 19 مليون جنيه

ناشطة سودانية

سودانية تشعل الاحتجاجات بـ"حبوبتي كنداكة"

مؤسس فيسبوك

صائد الكنوز.. يجمع ثروة من سلة قمامة مؤسس فيسبوك

صدام

فيديو نادر.. إحضار جثة صدام لبيت المالكي

خلفان

خلفان: آن الأوان لطرد قطر من الجامعة العربية

فتى البيضة

تبرئة السيناتور الأسترالي صاحب واقعة "فتى البيضة"

العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب

عكاشة يفجر مفاجأة مدوية عن تفجير الشيخ زويد

صائد الكنوز.. يجمع ثروة من سلة قمامة مؤسس فيسبوك

الصفحة الأخيرة

مؤسس فيسبوك
مؤسس فيسبوك

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

"فيس بوك" يحذف شبكات يمينية متطرفة

#

"المحافظين البريطاني" يوقف 14 من أعضائه بسبب عدائهم للإسلام

#

إزالة 1.5 طن قمامة من النيل في 3 ساعات

#

مؤسس "بلاى بوى" يكشف عن امتلاكه فيديوهات إباحية لمشاهير

فيسبوك

ثروة

قمامة

صائد الكنوز

تمكن عسكري متقاعد من جمع "ثروة" عن طريق البحث في سلة القمامة الخاصة للملياردير مارك زوكربيرغ مؤسس شركة "فيسبوك".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن "جايك أورتا"، البالغ من العمر 56 عاما، وصف نفسه بـ"صائد كنوز"، رغم أنه يعمل في البحث في القمامة.

وكان جايك قد عثر في قمامة زوكربيرغ على مكنسة كهربائية ومجفف شعر وآلة لصنع القهوة وكيس كبير من الملابس الفاخرة.

كما عثر أثناء البحث في القمامة بالمنطقة الراقية القريبة من شقّته على هواتف ذكية وأجهزة "آيباد" و3 ساعات يد.

ويمتلئ الاستوديو الصغير الذي يسكنه جايك، بالكثير من الموجودات التي حصل عليها من البحث في القمامة، وتحديدا من منزل زوكربيرغ.

وكشف جايك أنه يجني بين 30 و40 دولارا يوميا أو ما يعادل 300 دولار أسبوعيا من المواد والأشياء التي يحصل عليها من حاويات القمامة.

وقد سبق لجايك العثور على مجموعة من الأواني الفضية والكثير من الأطباق والصحون الفاخرة و"كأنها ألقيت من أحد القصور الأوروبية".

وأوضح أنه من الصعب بيع دمى الأطفال أو الملابس النسائية لأن المشترين ينفرون من فكرة أنه تم الحصول عليها من حاويات القمامة، أما الرجال لا يعترضون على الملابس ولا يهمهم من أين مصدرها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم..محاكمة 11 داعشيا فى أحداث كنيسة مارمينا
» التشكيل المتوقع للأهلى لمواجهة "المقاصة"
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى الهرم
» بلاغ يتهم خالد أبو النجا بالخيانة العظمى
» تحطم طائرة بدون طيار فى جنوب أفغانستان
» مسلحون يستولون على مبالغ كبيرة من طائرة نمساوية
» معروف حكما للقاء الأهلى والمقاصة
» مصر أحرزت تقدم جيد في برنامج الإصلاح الاقتصادي
» الأهلى الجريح يواجه المقاصة الطموح
» تامر أمين: "ولسه هيفجروا تاني "
» شاهد ما فعله عامل دليفري مع فتاة حاولت الانتحار

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول