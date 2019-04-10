صائد الكنوز.. يجمع ثروة من سلة قمامة مؤسس فيسبوك

10 أبريل 2019 - 10:51 ص

تمكن عسكري متقاعد من جمع "ثروة" عن طريق البحث في سلة القمامة الخاصة للملياردير مارك زوكربيرغ مؤسس شركة "فيسبوك".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن "جايك أورتا"، البالغ من العمر 56 عاما، وصف نفسه بـ"صائد كنوز"، رغم أنه يعمل في البحث في القمامة.

وكان جايك قد عثر في قمامة زوكربيرغ على مكنسة كهربائية ومجفف شعر وآلة لصنع القهوة وكيس كبير من الملابس الفاخرة.

كما عثر أثناء البحث في القمامة بالمنطقة الراقية القريبة من شقّته على هواتف ذكية وأجهزة "آيباد" و3 ساعات يد.

ويمتلئ الاستوديو الصغير الذي يسكنه جايك، بالكثير من الموجودات التي حصل عليها من البحث في القمامة، وتحديدا من منزل زوكربيرغ.

وكشف جايك أنه يجني بين 30 و40 دولارا يوميا أو ما يعادل 300 دولار أسبوعيا من المواد والأشياء التي يحصل عليها من حاويات القمامة.

وقد سبق لجايك العثور على مجموعة من الأواني الفضية والكثير من الأطباق والصحون الفاخرة و"كأنها ألقيت من أحد القصور الأوروبية".

وأوضح أنه من الصعب بيع دمى الأطفال أو الملابس النسائية لأن المشترين ينفرون من فكرة أنه تم الحصول عليها من حاويات القمامة، أما الرجال لا يعترضون على الملابس ولا يهمهم من أين مصدرها.