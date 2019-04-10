  • الأربعاء 10 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:28 م
بحث متقدم
بطاقات التموين

اختراق منظومة التموين والاستيلاء على مليون جنيه

البرادعي

البرادعي: 281 مليونا يعانون من الجوع.. أولوياتنا مختلة

التقرير

صحيفة إنجليزية تكشف حقيقة عدم طرد "صلاح" أمام بورتو

هيئة قضايا الدولة

قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة دفع 19 مليون جنيه

ناشطة سودانية

سودانية تشعل الاحتجاجات بـ"حبوبتي كنداكة"

مؤسس فيسبوك

صائد الكنوز.. يجمع ثروة من سلة قمامة مؤسس فيسبوك

صدام

فيديو نادر.. إحضار جثة صدام لبيت المالكي

خلفان

خلفان: آن الأوان لطرد قطر من الجامعة العربية

فتى البيضة

تبرئة السيناتور الأسترالي صاحب واقعة "فتى البيضة"

العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب

عكاشة يفجر مفاجأة مدوية عن تفجير الشيخ زويد

ومماثلة بالدول الأوروبية

"العائلة المصرية" في ألمانيا يطلق "انزل شارك"

آخر الأخبار

العائلة المصرية في المانيا
العائلة المصرية في المانيا

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

شاهد.. النائب محمد الكومي في احتفالية مستقبل وطن بالأم المثالية

#

القنصلية العامة في ملبورن تستقبل الوفود المشاركة في مبادرة إحياء الجذور

#

فيديوهات إباحية تكشف اغتصاب سيدة لرعاياها المسنين

#

داخلية غزة: مصر تفتح معبر رفح الثلاثاء

أطلق بيت العائلة المصرية في ألمانيا برئاسة علاء ثابت حملة تحت عنوان " انزل شارك " وذلك لدعوة المصريين في ألمانيا للمشاركة في الاستفتاء المزمع إقامته خلال هذا الشهر على التعديلات الدستورية.

وقال علاء ثابت إننا حرصنا على إطلاق هذه الحملة اتساقا مع واجبنا الوطني ودورنا في دعم الدولة المصرية، التي تحتاج إلى الاستقرار لاستكمال تلك النهضة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت ثمرة لثورة الثلاثين من شهر يونيو.

وأكد علاء ثابت أن أبناء الجالية المصرية في ألمانيا يدركون حجم المخاطر التي تواجه مصر، ولذلك فهم يعلنون دعمهم التعديلات الدستورية.

ويأتي انطلاق هذه الحملة في ألمانيا تزامنا مع حملات في كل من النمسا بقيادة بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، وسويسرا بقيادة جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية في جنيف، وفرنسا برئاسة صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا، وغيرها من الدول.

ومن جانبه قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أنه سيكون هناك تنسيق وتعاون بين الحملات الداعمة للتعديلات الدستورية في القارة الأوروبية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم..محاكمة 11 داعشيا فى أحداث كنيسة مارمينا
» التشكيل المتوقع للأهلى لمواجهة "المقاصة"
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى الهرم
» بلاغ يتهم خالد أبو النجا بالخيانة العظمى
» تحطم طائرة بدون طيار فى جنوب أفغانستان
» مسلحون يستولون على مبالغ كبيرة من طائرة نمساوية
» معروف حكما للقاء الأهلى والمقاصة
» مصر أحرزت تقدم جيد في برنامج الإصلاح الاقتصادي
» الأهلى الجريح يواجه المقاصة الطموح
» تامر أمين: "ولسه هيفجروا تاني "
» شاهد ما فعله عامل دليفري مع فتاة حاولت الانتحار

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول