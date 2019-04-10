حالة طوارئ بـ"زعيم الثغر" استعدادا لـبيراميدز

10 أبريل 2019 - 10:35 ص

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندرى، حالة الطوارئ القصوى قبل مباراة بيراميذر المرتقبة والمقرر لها غدا الخميس، على ملعب استاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة رقم 29 بجدول الدورى الممتاز.

وانتظم الفريق السكندرى فى معسكر مغلق بأحد فنادق الثغر، قبل موقعة بيراميذر بيومين، لفرض حالة التركيز داخل المعسكر، خاصة قبل المهمة أمام بيراميذر فى الدورى الممتاز.

وفى السياق ذاته، حرص حلمى طولان وجهازه المعاون، على عقد جلسات نفسية مع اللاعبين، بعد الخسارة التى تلقاها من بتروجت فى الجولة السابقة، خاصة قبل موقعة بيراميذر.

وطالب «طولان» لاعبيه بضرورة التركيز داخل الملعب والالتزام بالأداء الرجولى أمام بيراميذر، فضلًا عن استعادة الروح الجماعية للفريق أمام المنافس.