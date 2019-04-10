  • الأربعاء 10 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:28 م
بحث متقدم
بطاقات التموين

اختراق منظومة التموين والاستيلاء على مليون جنيه

البرادعي

البرادعي: 281 مليونا يعانون من الجوع.. أولوياتنا مختلة

التقرير

صحيفة إنجليزية تكشف حقيقة عدم طرد "صلاح" أمام بورتو

هيئة قضايا الدولة

قضايا الدولة تجنب الخزانة العامة دفع 19 مليون جنيه

ناشطة سودانية

سودانية تشعل الاحتجاجات بـ"حبوبتي كنداكة"

مؤسس فيسبوك

صائد الكنوز.. يجمع ثروة من سلة قمامة مؤسس فيسبوك

صدام

فيديو نادر.. إحضار جثة صدام لبيت المالكي

خلفان

خلفان: آن الأوان لطرد قطر من الجامعة العربية

فتى البيضة

تبرئة السيناتور الأسترالي صاحب واقعة "فتى البيضة"

العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب

عكاشة يفجر مفاجأة مدوية عن تفجير الشيخ زويد

وزير المالية يشارك في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين

آخر الأخبار

وزير المالية
وزير المالية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

البحرين توقع اتفاقية للتوازن المالي مع الكويت

#

وزير المالية: مصر تمتلك تجربة ثرية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

#

معيط بجلسة مشتركة لوزراء مالية ومحافظي البنوك الأعضاء بصندوق النقد

#

تفاصيل الاجتماع الأول لـ"هيئة التأمين الصحي"

غادر القاهرة أمس "الثلاثاء" الدكتور محمد معيط وزير المالية يرافقه الأستاذ أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي ويمني خطاب معاون وزير المالية للسياسات المالية ومي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية و الأستاذة نيفين منصور مسئول ملف اليورو كلير وذلك لحضور اجتماعات الربيع للبنك وصندق النقد الدوليين في الفترة من 11 إلى 15 إبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ويشارك وزير المالية خلال الزيارة  في عدد من اللقاءات والمباحثات الثنائية المشتركة ويحضر عدد من النقاشات والموائد المستديرة حيث من المقرر أن يلتقى الوزير والوفد المرافق له كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي ووزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية وكذلك رؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمسئولين عن برامج الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، يسبقها اجتماع مع الدكتور حازم الببلاوى المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وعلى هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي يعقد د.معيط العديد من اللقاءات الثنائية أبرزها لقاءه مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لحكومة جنوب السودان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بالسلام، ومن المقرر أن يلتقي مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة سبل تمويل أهداف التنمية المستدامة واستعراض نظام الإصلاح وخطط التمويل الاستراتيجي.

كما يشارك وزير المالية في العديد من الموائد المستديرة مع عدد من المنظمات والشركات العالمية وكبرى المؤسسات الدولية علي رأسها اجتماعه مع رئيس مصلحة سك العملة البريطاني وكبار المسئولين بها، كما سيشارك أيضًا في عدد من الاجتماعات الخاصة بمجموعة العشرين إلى جانب مشاركته بالمائدة الوزارية المستديرة لمناقشة شبكات الحماية الاجتماعية الامنة من خلال تحسين فرص الاقتصاد لخلق فرص عمل وتنمية راءس المال البشري وتفعيل شبكات حماية اجتماعية أمنة بمختلف الدول المشاركة.

ومن المقرر أن يشارك الوزير والوفد المرافق له في عدد من النقاشات والحوارات مع مؤسسات التصنيف الائتماني كمؤسسة فيتش وستاندرد أند بورز وموديز الى جانب مشاركتهم فى اجتماعات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD ) ومؤسسات التمويل المختلفة ومجموعات المستثمرين والبنوك والتي من أبرزها بنك ستاندرد أند تشارترد وبنك بي إن بي باريبا وميريل لانش حول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وما تحقق خلال الفترة الماضية من نجاحات وتقدم ينعكس في تقارير الأداء التي تصدر عن تلك المؤسسات والهيئات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم..محاكمة 11 داعشيا فى أحداث كنيسة مارمينا
» التشكيل المتوقع للأهلى لمواجهة "المقاصة"
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى الهرم
» بلاغ يتهم خالد أبو النجا بالخيانة العظمى
» تحطم طائرة بدون طيار فى جنوب أفغانستان
» مسلحون يستولون على مبالغ كبيرة من طائرة نمساوية
» معروف حكما للقاء الأهلى والمقاصة
» مصر أحرزت تقدم جيد في برنامج الإصلاح الاقتصادي
» الأهلى الجريح يواجه المقاصة الطموح
» تامر أمين: "ولسه هيفجروا تاني "
» شاهد ما فعله عامل دليفري مع فتاة حاولت الانتحار

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:12

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:25

  • عشاء

    19:55

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول