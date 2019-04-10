فيديو نادر.. إحضار جثة صدام لبيت المالكي

10 أبريل 2019 - 10:29 ص

تداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو نادر يظهر تجمعا عراقيا يحمل جثة صدام حسين لنقلها إلى بيت رئيس الوزراء السابق نور المالكي.

وكتب أحد رواد تويتر: "فيلم نادر يعرض لأول مره بعد إعدام صدام تم جلب جثته إلي بيت المالكي وها هو في سيارة والمالكي وحمايته يحتفلون بمقتله".

وقد تم إعدام فجر يوم الثلاثين من ديسمبر عام 2006؛ والذي وافق صبيحة عيد الأضحى المبارك ، حيث تسبب في غضب في الوسط العراقي خاصة والعالم الإسلامي عامة.

وسار الرئيس العراقي صدام حسين، بين عدد من الرجال الملثمين، لتنفيذ حكم الإعدام.

وفي مشهد هز العالم؛ وقف صدام صامدا متماسكا بين حبال المشنقة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.







