ارتفاع عدد قتلى الفيضانات بالبرازيل إلى 10 أشخاص

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة في مدينة (ريو دي جانيرو) البرازيلية إلى عشرة أشخاص على الأقل.

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة في مدينة (ريو دي جانيرو) البرازيلية إلى عشرة أشخاص على الأقل.

وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ أن مياه الفيضانات غمرت الشوارع كما تسببت في اقتلاع الأشجار.

وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ أن مياه الفيضانات غمرت الشوارع كما تسببت في اقتلاع الأشجار.