ارتفاع عدد قتلى الفيضانات بالبرازيل إلى 10 أشخاص

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ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة في مدينة (ريو دي جانيرو) البرازيلية إلى عشرة أشخاص على الأقل.


وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ أن مياه الفيضانات غمرت الشوارع كما تسببت في اقتلاع الأشجار.


وكان عمدة مدينة (ريو دي جانيرو) مارسيلو كريفيلا قد قال - في وقت سابق - إن المدينة تمر بمرحلة متأزمة، مطالبا المواطنين بالبقاء داخل منازلهم في حال أمكنهم ذلك.

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