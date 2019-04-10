بالصور.. والي تفتتح غرف تأهيل لحالات التوحد بعين شمس

10 أبريل 2019 - 10:28 ص

في إطار الاحتفالات بيوم اليتيم افتتحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أمس أحدث غرف التأهيل لطيف التوحد والتي تنضم حديثاً لمركز علاج وتأهيل حالات التوحد بمجمع الإعاقة بعين شمس التابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بالوزارة ، وهى الغرف لأولى من نوعها فى إضافة خدمية هامة لخدمات وتأهيل أبناء التوحد وهما غرفتا التكامل الحسى والحركى لتعدان الغرفتان من الأحدث في الشرق الأوسط لعلاج وتاهيل التوحد واللتان تم تجهيزهما وفقاً للقواعد والمعايير العالمية بمنحة مقدمة من البنك التجارى الدولى بقيمة 750 الف جنيه ،وذلك على هامش الاحتفالية الكبرى التى نظمتها الوزارة من خلال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع - لأبناء مؤسسات الرعاية لذوى الإعاقة التابعة لها بمقر المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بعين شمس.

واكد اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع على اهمية الاحتفال بيوم اليتيم وانه ياتى فى إطار الاهتمام المستمر اليتيم خاصة المعاق ذهنيا متوجه بتحية تقدير واحترام لابناء واسر شهداء القوات المسلحة والشرطة ممن قدموا أرواحهم فداء الوطن

هذا وتضمن برنامج الاحتفال الذى شهده شركاء التعاون من مسئولى البنك التجارى الدولى ومؤسسات المجتمع الاهلى وعدد واسع من أسر الأبناء فقرات فنية واستعراضات ، حيث قٌدمت استعراضات( خشب فى خشب والدنيا حلوة واحنا الصعايدة وفقرة التنورة وأوبريت إيد لوحدها) وغيرها من الفقرات الفنية التى قدمها أكثر من 100 ابن وابنة من أبناء مؤسسات التثقيف الفكري التابعة للوزارة ومن أبناء الحضانة الدامجة وأبناء مركز علاج الشلل الدماغى ومؤسسة الأحداث الضالين بالجيزة ومؤسسة التثقيف الفكرى بحدائق القبة ومؤسسة التثقيف الفكرى بمجمع عين شمس ومؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بمصر القديمة ومؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان وأبناء مركز رعاية وتأهيل حالات طيف التوحد حيث تم تدريب الأبناء على أيدى فريق من المتخصصين

كما افتتحت والى على هامش الاحتفال معرضاً ضم منتجات أبناء المؤسسات من أعمال الخزف والفخار والرسم على الزجاج وأشغال الحلى والمعادن والتريكو، وتفقدت والى والحضور المعرض حيث أبدت إعجابها بالمعروضات والتى تميزت بجمال ودقة التصميمات

هذا وتعمل غرفة التكامل الحسى على تنمية بعض الحواس التى يعانى منها الطفل مثل الانتباه واللمس والشم والإدراك والتذوق وتساعد فى علاج حالات مختلفة كصعوبات التعلم ونقص الانتباه وفرط الحركة بينما تقوم غرفة السيكوموتر فى تطوير الطفل من حيث معرفة المفاهيم وإدراك ومعرفة الاتجاهات والأشكال والأحجام ...وإدراك الطفل لجسمه وحدوده والإدراكات الحسية ومعرفة حدود أجزاء الجسم كذلك إدراك المفاهيم المكونة للزمن وتساعد أيضاً على أن يقوم الطفل بتحريك مجموعة عضلية مختلفة فى وقت واحد

ويعد مركز علاج وتاهيل التوحد والذى تم افتتاحه فى إبريل 2018 بمجمع الإعاقة بعين شمس بتكلفة إجمالية قاربت 10 ملايين جنيه ويقدم خدماته 87 ابنا ، ويتبع المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع 7 مؤسسات لرعاية متحدى الإعاقات الذهنية بالاضافة الى مجمع الاعاقة بعين شمس شهد الاحتفال شركاء التعاون من مسئولى البنك التجارى الدولى ومؤسسات المجتمع الاهلى وعدد واسع من أسر الأبناء