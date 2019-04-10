خلفان: آن الأوان لطرد قطر من الجامعة العربية

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خلفان

طالب ضاحي خلفان النائب السابق لشرطة دبي بضرورة خروج قطر من جامعة الدول العربية، حيث إنها تساند إيران والحوثيين ضد دول الخليج.

وأضاف خلفان في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: "أخطر ما نصب للدول العربية من فخ ...فخ الجامعة العربية، منوها أن سبب كوارث الأمة العربية هذا التشكيل الذي أوحى به مهندسو السياسة البريطانية آنذاك ليكون مصيدة لكل دولنا وفخا لا تستطيع الخروج منه".

وتساءل: "معقول إن دول خليجية تصادق الحرس الثوري وتحارب القوات الخليجية، مضيفا أن العبرة اليوم بمن يكون بصفك وليس من يكون جارك...هذه قطر جاره لأكبر جارين لها في الخليج العربي تمارس ضدهم من أجل إيران والحوثي  والمرشد بديع أبشع أنواع العداوات.. كفاية مهزلة جامعة عربية".

وتابع قائلا: "المفروض إن وزراء خارجية دول مجلس التحالف يدرسون وجهة النظر هذه بعمق..والله إنها أجدى لنا، حيث نتعامل بعد ذلك مع الدول التي خارح التحالف العربي على مزاجنا".

وشدد قائلا: "يجب أن ننسى شئ اسمه قطر..هذه دولة انحرفت نحو العداء المتأزم الحاقد البغيض الذي يهدف إلى تدمير كل لحمة عربية.. ويناصرها شلة مرتشين، لذلك الابتعاد عن هذه المسارات الخسيسة التي تنتهجها جماعة الحمدين وشلتهما أمر في غاية الأهمية".

وطالب أيضا: "من هنا  حتى مجلس التعاون يجب إنهاء دوره ولتكن قطر ومن يريد أن يكون في فلكها معها إلى يوم القيامة.. لا حاجة لنا بدولة مثل قطر".

وكان خلفان قد طالب بضرورة احتلال قطر عبر مليشيات عربية قائلا : " قطر لن تتوقف إلا إذا شنت مليشيات عربية عليها هجمة مركزة.. وهذه المليشيات يمكن جمعها من الدول المتضررة من تدخلات قطر.. يجندون ويزحفون على الدوحة".


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