» مسلحون يستولون على مبالغ كبيرة من طائرة نمساوية

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وكالات- الدويني فولي

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تمكنت مجموعة مسلحة بمطار تيرانا في ألبانيا من اقتحام طائرة نمساوية قبل إقلاعها والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بملايين الدولارات.


وذكرت وسائل إعلام ألبانية أن 3 مسلحين تسللوا إلى داخل المطار عبر المدخل المخصص لسيارات الإطفاء، وكانوا يرتدون أقنعة تخفي وجوههم.


وقال شهود عيان إن المسلحين أجبروا الركاب وطاقم الطائرة تحت تهديد السلاح على الانبطاح وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ كبير كان في الطائرة.


وقد استطاعت الشرطة الألبانية القضاء على أحد المسلحين فيما تمكن الاثنان الآخران من الفرار.

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