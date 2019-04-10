» مصر أحرزت تقدم جيد في برنامج الإصلاح الاقتصادي

10 أبريل 2019 - 09:52 ص

قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، عقب لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن إنه تم إحراز تقدم جيد في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر ومن المقرر إجراء المراجعة الأخيرة في غضون الأشهر المقبلة.

وبينما يواصل الاقتصاد المصرى النمو بقوة انخفضت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011، وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي مستويات مريحة، وتم وضع الدين العام على مسار هبوطي بدعم من جهود الضبط المالى الداعمة للنمو.