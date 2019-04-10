» الأهلى الجريح يواجه المقاصة الطموح

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طموح

لاسارتي

يستضيف النادي الأهلى نظيره مصر المقاصة، فى الثامنة مساء اليوم على ستاد بتروسبوت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

يدخل المارد الأحمر اللقاء بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة التى لحقت به فى المباراة الماضية أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقى بخماسية نظيفة، والتى أُقيمت بين الفريقين فى جوهانسبرج

وهو الأمر الذى يضاعف من أهمية مواجهة مصر المقاصة، اذا أراد الأهلى الحفاظ على آماله فى المنافسة على لقب الدورى العام .

على الجانب الآخر يأمل طلعت يوسف مدرب المقاصة فى حصد نقاط المباراة من أجل استمراره المنافسة ودخول المربع الذهبي لبطولة


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