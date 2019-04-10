» فنانة سُجنت في قضية مخدرات .. وحاولت الانتحار .. فمن هي؟

10 أبريل 2019 - 09:13 ص

حلت أمس ذكرة وفاة الفنانة الراحلة زوزو نبيل التي وُلدت ولدت ماضي في 14 ديسمبر 1914، بمدينة بني سويف، ودرست في مدارس الفرنسيسكان. تزوجت في سن الخامسة عشر من ابن عمها وأنجبت منه طفلين.



وبدأت العمل في الفن بعد أن قرأت إعلانًا يطلب فيه المخرج محمد كريم وجوه جديدة لفيلم جديد، وهو (يحيا الحب).

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أرسلت صورتها، وبالرغم من المعارضة الشديدة للأسرة إلا أنها حصلت على موافقة زوجها، وسافرت إلى مدينة القاهرة، وقدمت أول دور سينمائي لها في عام 1938 ورحلت زوز ماضي عن عالمنا في مثل هذا اليوم 9 أبريل.

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?فيما يلي بعض المعلومات عن "زوزو ماضي":

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- التحقت زوزو ماضي في بدايتها بعدة فرق مسرحية، منها فرقة يوسف وهبي وفرقة خليل مطران وفرقة رمسيس، حتى صار لديها رصيد هائل من المسرحيات التي شاركت بها، منذ انطلاقتها في أواخر الثلاثينات وحتى أوائل الثمانينات من القرن العشرين.

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- شاركت في بطولة العديد من الأفلام، من أشهرها (دليلة، يوم من عمري، ميرامار، البحث عن فضيحة، موعد على العشاء).



- انفصلت الفنانة زوزو ماضي، عن زوجها الأول "ابن عمها" في عام 1955، ثم التقت رجل أعمال يدعى كمال عبدالعزيز وتزوجته.

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- ألقت الشرطة المصرية القبض عليها وعلى زوجها بتهمة الاتجار في المخدرات، وقضت في السجن 9 أشهر سجنًا احتياطيًا.

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وأفرج عنها في مارس 1957 بعد براءتها فيما قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة على زوجها كمال عبد العزيز.



- درست الفنانة زوزو ماضي في المدارس الفرنسية التي كانت منتشرة في صعيد مصر وقتها، وأجادت التحدث بـ3 لغات، وكان لها صالون ثقافي تُشرف عليه يحضر إليه الأدباء ونجوم الفن.

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- حصلت الفنانة زوزو ماضي على الطلاق من زوجها الثاني كمال عبد العزيز، أثناء فترة سجته في عام 1958.

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- ابنتها هي مصممة الملابس إيفون ماضي التي عملت لسنوات مع المخرج شادي عبدالسلام.

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- تنحدر الفنانة زوزو ماضي من أصول لبنانية، حيث وفدت العائلة واستقرت في مصر في القرن التاسع عشر.

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- حاولت الانتحار في مطلع الخمسينات عن طريق ابتلاع أقراص منومة بعد خلافات بينها وبين ابنتها.

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- أخر أدوارها، دور "أم شامل" في فيلم "القضية رقم 1" من تأليف السيد الشوربجي ، وإخراج مهند الأنصاري.

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- توفيت الفنانة زوزو ماضي في 9 أبريل عام 1982 عن عمر ناهز 68 عامًا.